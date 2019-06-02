Arefe günü PTT, noterler, kargolar ve eczaneler çalışıyor mu?

Pazartesi yarım gün resmi tatil sayıldığı için PTT yarım gün çalışacak. Aynı zamanda mobil EFT işlemleri de yarım gün yapılabilecek. Acil PTT işleri olanların sabah erkenden işlerini halletmesinde fayda var. 4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan PTT, 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün (12.30'a kadar) , 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

Ramazan Bayramı arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.

Noterler ve bazı devlet kurumları 3 Haziran günü 12:30’a kadar mesai yapacaklar.

Yurtiçi Kargo açıklaması: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aras Kargo açıklaması: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.

MNG Kargo açıklaması: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.

Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.

TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.

PTT Kargo: 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek.

DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.