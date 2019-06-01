Arefe Günü tatil mi? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Haftasonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin ardından milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun Karayolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

43 ilin geçiş noktasındaki trafik denetimlerine katılan İnce, Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde durdurulan araçlardaki çocuklara ebeveynlerine vermek üzere trafik karnesi ve çeşitli hediyeler verdi. İnce, çocuklara ebeveynlerine verdikleri trafik karnelerini sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmalarını istedi ve çok beğeni toplayan ilk 100 çocuğa da bisiklet hediye edileceğini söyledi. Ayrıca çocuklara kırmızı düdükte veren İnce, ebevnlerini hatalı sürüş yaptıklarında uyarmalarını da söyledi.

Ayrıca İnce'ye eşlik eden çocuklarda, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları istedi Çocuklara da trafik karnesinde ebevynlerine not verdikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca 181 bin 200 trafik personelinin görev sahada olduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bu bayram uzun bir tatil sürecini kapsıyor. Bu tatil sürecinde kazaları en az sürece indirerek, hatta hiç olmamasını sağlayarak huzurlu ve güvenli bir ortam içinde vatandaşlarımızın bayram geçirmelerini, tatil geçirmelerini temin etmek için bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımız başta olmak üzere tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. Bu anlamda 181 bin 200 trafik ekibimiz bayram tatili boyunca yollarda olacak, saha da olacak. Bunun yanında 184 bin 825 personelimizle bir fiil görev yapacaklar. Bakanlığımızın üst bürokratları olarak başta bakan yardımcılarımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız tüm genel müdürlerimiz, valililerimiz, kaymakamlarımız, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız hepimiz sahada olacağız” dedi.

BAYRAM SOFRALARIN NASIL OLMALI?

Sağlık Bakanlığınca, ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek “Sağlıklı Bayram Sofrası” hazırlandı.

Hekimevi’nde düzenlenen etkinlikte, söğüş salatalık, domates, salata, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra içecek olarak kayısı kompostosu, sütlü tatlı olarak güllaç, çorba, köfte, bulgur pilavı, yoğurt ve zeytinyağlı taze fasulyeden oluşan “Sağlıklı Bayram Sofrası” kuruldu.