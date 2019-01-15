Arkadaşına gönderdiği video başını yaktı

İddiaya göre, Firüzköy’deki bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği 3 kazından 1’ini yediği iddia ettiği ‘Chow Chow’ isimli köpeğini tüfekle vurarak öldürdü. Bu kişi, köpeğin ölüsü ve kalan iki kazı cep telefonu kamerasıyla çekerek görüntüleri arkadaşına gönderdi.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, görenlerin tepkisine yol açtı. Tepkiler artıp görüntüler daha fazla yayılınca polis durumdan haberdar oldu. Polisin, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdüğü öğrenildi. DHA
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