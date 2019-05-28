“Arkadaşlar size bir cumhurbaşkanı adayı gibi soru soruyorlar”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Habertürk ekranların Didem Arslan Yılmaz’ın yönettiği programda gazeteciler Deniz Zeyrek, Mehmet Akif Ersoy ve Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı. Programa Nagehan Alçı’nın gündemle ve İstanbul seçimleri ile hiç bir ilgisi olmayan soruları damga vurdu.

İmamoğlu, Nagehan Alçı’nın 6-7 Ekim olayları ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili bir sorusuna ‘Nahegan hanım bunlar bir programlık konu, gündemle ilgili değil. Ben gazetecilerin özgürce görevlerini yapmalarını isterim. Bu ülkede fikir suçu diye bir şeyin olmamasını isterim. Ben iddia namesini okumuş değilim, neden ceza aldığını takip edebilmiş değilim yani detayını bilmediğim bir konuda benden hüküm istiyorsunuz.” diye yanıt verdi.

Bu sözlerinin ardından araya giren moderatör Didem Arslan Yılmaz ”Sayın İmamoğlu arkadaşlar size bir cumhurbaşkanı adayı gibi bazı sorular soruyorlar’ dedi.