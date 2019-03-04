Arkadaşlarını yakarak öldürdü ‘pişmanım’ dedi

Dün Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde 5 katlı bir binada çıkan yangında Murat Kayaca'n, Yunus Akyüz, Muhammed Gür ve Ersin Eren Büker yanarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Yangının söndürülmesinin ardından çalışma yapan itfaiye ekiplerinin yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtmesi üzerine polis çalışma başlattı. Çalışma kapsamında aynı evde yaşadığı belirlenen Özkan E.'nin olayın ardından uçakla Hatay'a gittiğini tespit etti. Olay hakkında bilgilendirilen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uçaktan inen Özkan E.'yi (26), havalimanında gözaltına alarak İstanbul’a gönderdi.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan Özkan E. “Beraber kaldığımdan beri ev arkadaşım Ramazan D. ile sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana psikolojik baskı yapıyordu. Olay günü işten eve geldiğimde benim elbiselerimi çöpe atmıştı. Bu duruma çok öfkelendim. Sürekli tartıştığım Ramazan D.’nin yattığı odaya gittim koltuğun üzerine gazete yakıp bıraktım. Ardından itfaiyeyi aradım. Sonra uçağım vardı, havalimanına gidip Hatay’a geçtim. Amacım öldürmek değil ona gözdağı vermekti. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.