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Bu uğurlu ve zorlu varlık yirmi yıl önce bugün doğdu. Onun için biz de yüreklerimizden taşan sıcak ve coşkun bir sevgiyle her sene bugünü ve Cumhuriyet'i süslüyoruz. (Şükrü Saraçoğlu, 29 Ekim 1943, Ulus)