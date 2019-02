‘Artık ölmek istemiyoruz’

Eskişehir'de ölüm yoluna dönen ve onlarca vatandaşın yaşamını yitirdiği Eskişehir-Alpu-Beylikova-Mihallıçcık yolunun yapılması için bir araya gelen Eskişehir Alpu Mihallıçcık Karayolları İyileştirme Platformu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Yolun yapılması için iktidara çağrıda bulundu. Toplantıya, yolda Ocak ayında meydana gelen kazada yaşamını yitiren Halim Gök, Halil Yener ve Mustafa Yener'in aileleri de katıldı.

SON 6 YILDA 256 KAZA

Meclis'te defalarca dile getirilmesine rağmen yolun hâlâ yapılmadığına dikkat çeken CHP'li Çakırözer, “ Hem Meclis'te gerek komisyonda gerekse Genel Kurul'da hem de Eskişehir'de defalarca bu yolun yapılması için açıklamalarda bulunduk, çağrılar yaptık. Aradan kaç yıl geçti bu yol hala yapılmadı. 87 kilometrelik bu yol üzerinde son 10 yılda 600'a yakın kaza meydana geldi.. Bu yolda 2013 yılında 26, 2014 yılında 34, 2015 yılında 45, 2016 yılında 65, 2017 yılında 44 olmak, 2018 yılında 42 olmak üzere toplam 256 kaza oldu. Neredeyse her hafta bu yolda kazalar oluyor. On yıllardır her seçim öncesi bu yolu yaptık, yapacağız diye sözler veriliyor ama bu yol yapılmıyor” dedi.

2 BİN LİRAYA HANGİ YOL YAPILIR?

Tüm çağrılara rağmen yolun hale yapılmadığını belirten Çakırözer, “Bu yolda ölenler, yaralananlar oldu ama tek gidişgeliş şeklindeki bu yol bir türlü yapılamadı. Yatırım yoluna konan bu yol için yatırım programına 2 bin lira konulmuş. 2 bin liraya hangi yol yapılır? Bu yurttaşların aklıyla acısıyla alay etmektir. Bizler bu yolun artık siyaset yolu olmasını istemiyoruz. Bizler bundan bir ay önce Alpu yolu üzerinde yurttaşlarımızla birlikte çağrıda bulunduk. Hiçbir şey olmadı. Şimdi Meclis'ten çağrıda bulunuyoruz. Buradan, bugüne kadar, yıllardır bu yola duyarsızlık gösteren, bir bölünmüş yol yapmayan iktidara bir kez daha Meclis'ten çağrıda bulunuyoruz. Artık ocaklara ateş düşmesin. Bu ölüm yolunu yapın ve insanlarımızı bu beladan kurtarın” diye konuştu.

TEK İSTEĞİMİZ YOLUN YAPILMASI

6 Ocak'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Halil Yener'in eşi Seher Yener ise, “Benim tek istediğim bu yolun yapılması. Çocuklarımın her gün bana sordukları soruyla benim her gün ölmem. Babam bizi özlemedi mi, babam bize neden gelmiyor deyişi. Bizim gibi aileler olmasın, bizim gibi kimse kalmasın. Biz 3 kadın 7 çocukla yetim kaldık. Biz hergün ölüyoruz, bunu kimse bilmiyor. Devletimizden tek isteğimiz artık bu yolun yapılması” dedi.

MHP'Lİ SAZAK'TAN DA DESTEK İSTEDİLER

Platform üyeleri MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile de bir araya gelerek yolun yapılması için destek istediler. MHP Milletvekili Sazak da yolun yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.