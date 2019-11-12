Artık onlar da spor yaparak zinde kalacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler için başlatılan projenin tanıtımı, Kadırgalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor salonunda yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın program değişimi sebebiyle katılamadığı programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

POLİSLERİN YÜZDE 10'U SPORDA OLACAK

Program kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcıları bazı şube ve ilçe müdürleri yer aldı. Spor etkinliği öncesinde projenin tanıtımını yapan Mustafa Çalışkan, belediyeler, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla başlatılan projenin 44 noktada gerçekleştiğini belirtti. Her gün her birimin yüzde 10'unun spor yapacağını söyleyen Çalışkan, polisliğin zor ve keyifli bir meslek olduğunu dile getirerek “ Polislik ağır ve zor bir meslek, arkadaşlarımızın spor yaparak hem biraz rahatlamaları hem de zinde kalmaları için böyle bir projeye imza attık” dedi.

TÜM PERSONELE YAYILACAK

Açıklamanın ardından başlayan spor etkinliğine Mustafa Çalışkan'da katıldı. Çalışkan, Isınma hareketlerinin ardından polis memurları ve yardımcılarıyla birlikte şınav ve mekik çekti. İstanbul'da görevli polis mevcudunun yaklaşık yarısı olan 19 bin 300 kişiyle başlanan proje, zaman içerisinde görevli tüm personele yayılacağı ifade edildi.