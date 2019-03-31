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Artvin seçim sonuçları: Artvin’in belediye seçimi sonuçları ve önde olan parti…

Artvin Belediye Başkanlığı için yarış sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre hangi ismin Artvin'de seçimleri kazandığı belli oldu. İşte Artvin'de ve tüm ilde açıklanan oy oranları...

18:03 -
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Artvin seçim sonuçları: Artvin’in belediye seçimi sonuçları ve önde olan parti…

Artvin’de yerel seçim sonuçları adım adım belli oluyor. Çekişmenin yaşandığı Artvin’de kim önde merak ediliyor. 31 Mart Yerel seçimleri ile vatandaşlar yeni belediye başkanlarını günün erken saatlerinde gittikleri okullarda verdikleri oylarla belirledi.. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isim kim oldu?

Artvin İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Demirhan Elçin CHP CHP 5.340 % 50,54
Mehmet Kocatepe AK Parti AK Parti 4.622 % 43,75
MUSTAFA POLAT MUSTAFA POLAT 363 % 3,44
BTP BTP 94 % 0,89
Saadet Partisi Saadet Partisi 81 % 0,77
Diğer Diğer 45 % 0,43
DSP DSP 20 % 0,19
Artvin İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 12.280%46,36
CHP CHP 7.716%29,13
İyi Parti İyi Parti 3.086%11,65
MHP MHP 2.036%7,69
Diğer Diğer 349%1,32
ÖMER ERZİNCAN ÖMER ERZİNCAN 283%1,07
Saadet Partisi Saadet Partisi 210%0,79
DP DP 161%0,61
FATİH YILDIRIM FATİH YILDIRIM 126%0,48
BTP BTP 81%0,31
ADEM KESKİN ADEM KESKİN 66%0,25
BBP BBP 54%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 39%0,15

KiİMLER ADAYDI?

Artvin Belediye Başkanlığı için adaylar şu şekilde oluştu;

Demirhan Elçin – CHP

Gültekin Soydan – Saadet Partisi

Mehmet Kocatepe – AKP

Mustafa Polat – MHP

Recep Ali Durmuş – BTP

 

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Son güncelleme: android-time 18:32 31.03.2019
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