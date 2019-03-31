Artvin seçim sonuçları: Artvin’in belediye seçimi sonuçları ve önde olan parti…

Artvin’de yerel seçim sonuçları adım adım belli oluyor. Çekişmenin yaşandığı Artvin’de kim önde merak ediliyor. 31 Mart Yerel seçimleri ile vatandaşlar yeni belediye başkanlarını günün erken saatlerinde gittikleri okullarda verdikleri oylarla belirledi.. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isim kim oldu?
|Artvin İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Demirhan Elçin
|CHP
|5.340
|% 50,54
|Mehmet Kocatepe
|AK Parti
|4.622
|% 43,75
|MUSTAFA POLAT
|363
|% 3,44
|BTP
|94
|% 0,89
|Saadet Partisi
|81
|% 0,77
|Diğer
|45
|% 0,43
|DSP
|20
|% 0,19
|Artvin İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|12.280
|%46,36
|CHP
|7.716
|%29,13
|İyi Parti
|3.086
|%11,65
|MHP
|2.036
|%7,69
|Diğer
|349
|%1,32
|ÖMER ERZİNCAN
|283
|%1,07
|Saadet Partisi
|210
|%0,79
|DP
|161
|%0,61
|FATİH YILDIRIM
|126
|%0,48
|BTP
|81
|%0,31
|ADEM KESKİN
|66
|%0,25
|BBP
|54
|%0,20
|Vatan Partisi
|39
|%0,15
KiİMLER ADAYDI?
Artvin Belediye Başkanlığı için adaylar şu şekilde oluştu;
Demirhan Elçin – CHP
Gültekin Soydan – Saadet Partisi
Mehmet Kocatepe – AKP
Mustafa Polat – MHP
Recep Ali Durmuş – BTP
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