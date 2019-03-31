Artvin seçim sonuçları: Artvin’in belediye seçimi sonuçları ve önde olan parti…

Artvin’de yerel seçim sonuçları adım adım belli oluyor. Çekişmenin yaşandığı Artvin’de kim önde merak ediliyor. 31 Mart Yerel seçimleri ile vatandaşlar yeni belediye başkanlarını günün erken saatlerinde gittikleri okullarda verdikleri oylarla belirledi.. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isim kim oldu?

Artvin İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 12.280 %46,36 7.716 %29,13 3.086 %11,65 2.036 %7,69 349 %1,32 283 %1,07 210 %0,79 161 %0,61 126 %0,48 81 %0,31 66 %0,25 54 %0,20 39 %0,15

KiİMLER ADAYDI?

Artvin Belediye Başkanlığı için adaylar şu şekilde oluştu;

Demirhan Elçin – CHP

Gültekin Soydan – Saadet Partisi

Mehmet Kocatepe – AKP

Mustafa Polat – MHP

Recep Ali Durmuş – BTP