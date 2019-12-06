Artvinliler ile Erzurumlular arasında cağ kebabı tartışması

Türkiye’nin damak çatlatan lezzetleri, şehirler arasında polemik yaratmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” sözleriyle başlayan Kayseri-Kastamonu polemiğinden sonra yeni bir tartışma başladı.

Bilecik’te, Karadeniz Günleri kapsamında kurulan yöresel ürünler pazarında, bir Artvinlinin “Cağ kebabı bizde doğdu. Patentini Erzurumlular aldı. Bizim olduğunu herkese ispat edeceğiz” demesi üzerine Erzurumlular tepki gösterdi.

BİR KEBAP YÜZÜNDEN KAVGA ETMEYE GEREK YOK

‘Cağ kebabın mucidi’ olarak tanınan Kemal Koç, ismi veren kişinin kendisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Cağ kebabı Osmanlıdan kalma bir kebap. Bu Erzurum’un ve Artvin’in köylerinde yapılıyordu. Meşhur bir kebap değildi o dönem, buna ‘bico’ derlerdi. Ben 1982’de Bir kebapçı açtım. Camına da ‘Meşhur Tortum Kebabı Cağlı’ yazdım. Yani tabakta değil cağda anlamında. O zaman hiçbir şehirde cağ kebabı olarak geçmiyordu. Erzurum’da meşhur oldu, tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayıldı. Artvinlilere bir şey demiyorum, bir kebap yüzünden kavga etmeye gerek yok. Doğru neyse onu söylememiz lazım.” (İHA)