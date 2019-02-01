Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde Üniversite Kavşağı mevkiinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı devam eden binanın 4. katında çalışan 35 yaşındaki Kazım Kurnaz, dengesini kaybederek binanın asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler tarafından fark edilen Kazım Kurnaz için arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kazım Kurnaz ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kurnaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA