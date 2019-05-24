Asansör faciası davasında cezalar onandı

İstanbul Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2014'te eski Ali Sami Yen Stadı arazisinde Torunlar İnşaat tarafından yapılan Torun Center'ın inşaatında malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu, 10 işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 25 kişi hakkında “Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 2 buçuk yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YEREL MAHKEME PARA CEZASINA ÇEVİRMİŞTİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 yıl süren yargılama sonucunda davayı geçtiğimiz yıl mart ayında karara bağlayarak, 9 sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmış, hapis cezası da 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevrilmişti. Mahkeme 16 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti.

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İSTİNAF KARARI ONADI

Dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne taşınmasının ardından, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi heyeti, başvurunun esastan reddine karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.

Ceza Dairesi heyeti, incelenen dosya içeriğine göre mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığının anlaşıldığını belirtti.

İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı hakkında verilen 60 bin 800'er lira adli para cezası kesinleşmiş oldu. Öte yandan beraat kararlarına ilişkin ise Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.