ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ASDEP başvuru şartları ve kadrolar belli oldu…

Desteğe ihtiyacı olan kişiler ve aileler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ASDEP projesinde istihdam edilmek üzere bin ASDEP personeli alınacak. Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilan ile başvuru şartları belli oldu. İşte ASDEP 100 personel alımı detayları…

ASDEP AÇILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.