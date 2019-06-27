Asfalt yüklü TIR, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, Malkara – Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Barış Dinçer yönetimindeki (31) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 59 AJ 611 plakalı asfalt yüklü tır, karşı yönden gelen Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Tan ve Dinçer ağır yaralandı. Kamyon şoförü Ali Tan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malkara – Şarköy yolu bir süre trafiğe kapandı.

İHA