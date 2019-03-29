Video paylaşım sitesi üzerinden yayın yapan Yol TV isimli kanalın muhabiri, 31 Mart öncesi vatandaşa siyaset gündemi hakkındaki fikirleri sordu.

Mikrofon uzatılan bir bayan vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkın sorunlarından bihaber olduğunu düşündüğünü ifade ederken, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Vatandaş görüntülerde, “Millet fakirlikten kırılıyor. Kendisi sarayda yaşıyor, milletin ne yaptığını bilmiyor. Söylediği kelimeleri, ‘söylemedim' diyor. Halka, PKK'lı, diyor. 82 milyon kişinin gözünün içine baka baka ‘ben bunu demedim' diyor. Böyle bir Cumhurbaşkanına artık kimsenin güveni kalmadı” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ÇIKIP DA BELEDİYE BAŞKANLARIYLA SOKAKLARDA GEZEMEZ”

Cumhurbaşkanı mertebesindeki bir kişinin, belediye başkanlarıyla sokak sokak gezip oy istememesi gerektiğini ifade eden vatandaş, “Bir Cumhurbaşkanı çıkıp da belediye başkanlarıyla sokaklarda gezemez. Sen bütün halkın Cumhurbaşkanı'sın. Yeter artık bu krizden. İnsanlar bitti, mahvoldu. Burada ekin ekilmiyor. Nohut yok, kuru bakliyatın hiçbiri yok. Hepsi ithal, neden? Bizim çiftçimiz mi yok? Ben de bir köylü kızıyım. Babam ekemiyor şu anda hiçbir şeyi. Neden? Mazot almış başını gitmiş. Asgari ücretle bir kendisi geçinsin, ondan sonra halka konuşsun. Şimdi tutmuş, Mansur Yavaş'ın bir çeki varmış da… Recep Tayyip Erdoğan, artık çocuklar gibi oyunlar oynuyor” diye konuştu.