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Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına neden oldu! 10 kişi mahsur kaldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini bir anda arttıran kuvvetle yağış ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, mahsur kalanları kurtarmak için helikopter istediklerini söyledi.

05:46 -
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Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına neden oldu! 10 kişi mahsur kaldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış su baskınlarına neden oldu. Özellikle yüksek yerlerde yağan yağış nedeniyle köy merkezleri sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yeri dağlardan gelen ağaçlar nedeniyle zarar gördü.

İHA

Cumayeri ile köylerin bağlantısını sağlayan yollarda toprak kaymaları ve heyelanlar yaşandı. Heyelanlar nedeniyle 5 köyle iletişim tamamen kesildi. Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Vali Zülkif Dağlı, 10 kişinin mahsur kaldığını belirterek “Çok geçmiş olsun. Nehir Evleri denen bölgede 10 arkadaşımız mahsur bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, AFAD Başkanlığı vasıtasıyla talebimizi yaptık, şuanda helikopter bekliyoruz. Helikopter gelince arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an için sular o bölgede halen yüksek. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şuan için görünmüyor. 1 arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, 1 arkadaşımızın bacağında hafif yara var. Ancak onlar sabrediyor. İnşallah yetişeceğiz ve kurtaracağız” dedi. İHA

Son güncelleme: android-time 05:48 18.07.2019
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