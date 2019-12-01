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Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi! O magandalar yakalandı

İstanbul Sancaktepe’de asker uğurlamasında trafikte terör estiren magandalar, polislerin yaptığı çalışmaların neticesinde yakalandı. Emniyete götürülen şahıslara trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulanırken, iki kişinin ehliyetine el koyuldu.

20:42 -
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Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi! O magandalar yakalandı

16 Kasım günü Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan tünelde toplanan sürücüler, trafikte terör estirmiş ve trafiği tehlikeye düşürmüşlerdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Genel Trafiği Tehlikeye Sokma' konusuyla ilgili şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Medyada bulunan fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, araçların plakaları üzerinden şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen M.C.G., K.E.K., C.E., S.Y., G.A. ve E.K. isimli şahıslar asayiş şube amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıslara trafik kuralları gereğince cezai işlem uygulanırken, E.K. ve G.A. isimli şahısların ehliyetlerine el koyulduğu öğrenildi. İHA

asker Emniyet istanbul Polis Terör trafik
Son güncelleme: 20:43 01.12.2019
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