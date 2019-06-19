Askeralma Kanunu Teklifi’nde 60 madde kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da temel kanun olarak görüşülen ‘Askeralma Kanunu Teklifi’nin bugünkü görüşmeleri ikinci bölüm üzerinde yapılarak tamamlandı.

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CUMHURBAŞKANINA MUHAFİYET VERME YETKİSİ TANIYAN MADDEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kanun Teklifinin 45’inci maddesinde, Cumhurbaşkanına bazı kişilere askerlikten muafiyet verme yetkisi tanıyan ifade hakkında CHP grubundan yapılan itiraz üzerine değişikliğe gidildi. Buna göre, “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uygun oldukları takdirde askerlikten muaf tutulur” ifadelerini içeren 45’inci madde, yapılan değişiklikle şu şekilde kabul edildi:

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“Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu’nca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen ve Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uyanlar, askerlik hizmetinden muaf tutulur.”

Yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı doğrudan yetkili olmayacak. Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen ve Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uyanlar, askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Genel Kurul'da yarın kaldığı yerden devam edecek. DHA