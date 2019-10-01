FETÖ tabiplerince elenen askeri öğrenciler için ‘Vefa’ operasyonu

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan bazı öğrencilerin asker olmasının FETÖ tarafından engellendiği bilgisi üzerine başlatıldı.

Polisin yaptığı tespite göre, geçmiş dönemde sınavı kazanan bazı öğrencilerin “sağlık kurulu raporu ile askeri öğrenci olamaz” kanaati ile askeri liselere girişi engellendi. Gerçeğe aykırı bilgilerle, askeri öğrenci olması engellenen öğrenciler hakkında rapor hazırlayan 17 şüpheli tespit edildi.

“Tabip Binbaşı” “Tabip Yarbay” ve “Tabip Albay” rütbelerinde olan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Halen aktif görevde de olan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sınavı kazandıktan sonra “askeri liseye gireceğim” diye sevinen ve bu duygularını aileleriyle paylaşan öğrencilerin hayal kırıklığı ve yaşadıkları üzüntü sebebiyle operasyona “Vefa Operasyonu” adı verildi. Öğrencilere ve ailelerine vefa için bu isim verildiği belirtildi.