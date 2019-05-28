Askeri birlikte Sedat Peker skandalı

Bir grup asker tarafından bir birlikte kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekti. Görüntüde içtima vaziyeti almış bir grup askere yürüyüş kararı saydıran çavuşun “Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker. Yürüyüş kararı sayılacak. Say!” ifadeleriyle emir verildiği görülüyor. Görüntünün sonunda ise grup içinden bir askerin Peker'e “Bir umuttur yaşamak reis” diyerek sesleniyor.

CHP’li Çelebi’den tepki

Skandal görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin bir bilgi tespit edilemezken CHP'nin asker kökenli milletvekillerinden Mehmet Ali Çelebi ise görüntüleri “Vatan sana canım feda.” “Her şey vatan için” “Vatan, şeref, vazife, dürüstlük” Bunlardan başka yürüyüş kararı saymadık, görmedik biz. Yeni askerlik böyle mi olacak!!!” diyerek tepki gösterdi.