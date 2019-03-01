Askerlik süresi kısalacak mı? İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili son açıklamalar

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve gündemin önemli başlıklarından birisi olan yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerek hükümet gerekse AKP kanadından gelen açıklamalar kamuoyunda beklentileri arttırmış ve “Askerlik süresi kısalacak mı?” , “Bedelli askerlik sürekli hale gelecek mi?” sorularını gündeme getirmişti. İşte yeni sistemle ilgili yapılan tüm açıklamalar…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN GELECEK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ‘Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM’nin gündemine gelir öyle gözüküyor’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ”Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM’nin gündemine gelir öyle gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir.

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İŞTE EN SON YAPILAN AÇIKLAMALAR

Yeni askerlik sistemi detayları

MYO için yedek subaylık uygulaması

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması olacak. Bunlara iki aylık eğitimde harçlık, 10 ay kıta hizmetinde maaş verilecek. Bitince isteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.

Meslek yüksek okullarına yedek subaylık Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez uygulanacak bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bunların hepsinin bir kontenjanı var. TSK, beşer yıllık periyotlar halinde yaptığı toplantılarda ihtiyaç miktarını belirliyor ve seçmeler yapılıyor.

Üniversite mezunları için bu konuda değişen bir husus yok, üniversite mezunları yine istedikleri takdirde 12 aylık yedek subay olarak hizmetlerine devam edebilecekler.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AYA İNİYOR

Lise ve altı mezunu erlerden bahsedecek olursak bu gençlerimiz 6 ay zorunlu askerlik yaptıktan sonra kendi istekleri doğrultusunda ikinci 6 ay da askerliğe devam ederlerse maaş alacaklar ve böylelikle yeni bir meslek kapısı doğmuş olacak. İstedikleri takdirde de profesyonel asker olarak TSK’daki hizmetlerine devam edebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SÜREKLİ HALE GELİYOR

Bedelli askerlik konusunda bedelin ne kadar olacağı ve yaş sınırının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu konu da artık bir esasa bağlandı. Bedelli askerlik sürekli hale getirildi ve 20 yaşını geçip askerlik çağına gelmiş her vatandaş bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik konusundaki rakam da sabit bir tutara getirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI

İşte Erdoğan’ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları:

“Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK’nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK’da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.”

YEDEK ASTSUBAYLIK DA OLACAK

“Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK’nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.”

EN SON AÇIKLAMALAR NELERDİ?

4 Prensip üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bedelli askerliğe şuan 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bunu daha da çeşitlendiren, 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek çalışmalar var. 4 tane temel prensip var. Birisi, öngörülebilirlik. İkincisi ihtiyaçlar. Üçüncüsü yükümlülerin eğitimi meselesi. Dördüncüsü ise sürekliliği. Bununla ilgili bir hazırlık yapılıyor. İlk sonuçlar kabineye sunuldu.

HULUSİ AKAR: HERKES MÜSTERİH OLSUN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

“Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız.”

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.