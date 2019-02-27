Askerlik süresi kısalacak mı, kaç ay olacak? İşte yeni askerlik sistemi için verilen tarih…

Yeni askerlik sistemi hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yeni askerlik sistemi, cumhurbaşkanımızın arz ve onayı sürecindedir” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin “Muhtemelen nisan ayında gelir.” açıklamasında bulundu. Peki askerlik süresi kısalacak mı, bedelli askerlik kalıcı mı olacak? İşte son açıklamalar…

ERDOĞAN'DA YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, “Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler” bilgisini paylaştı.



HULUSİ AKAR’IN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de konuştu. Yeni askerlik sistemine değinen Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek sağlanacaktır” dedi.