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Son dakika! ‘Askerlik süresinin 6 ayını dolduranlar terhis olacak’

Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Sistemle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren askerlik süresinin 6 ayını dolduranlar terhis olabilecek." dedi

10:59 -
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Detaylarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Ramazan Bayramı’ndan önce yasalaşması beklenen teklifle, bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Askerlik 6 aya inecek.

6 AYINI DOLDURAN TERHİS OLACAK

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklife ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni askerlik sistemi ile, bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor, bakaya ve asker kaçakları bedelli uygulamasından yararlanamayacak. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçakları bedelliden bir kez faydalanabilecek. Askerlik 6 ay olacak. Kanunun  yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 ayı dolduranlar terhis olabilecek. Bedelli askerliğin bedeli 31 bin lira olacak.” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 12:07 23.05.2019
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