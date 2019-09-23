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Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yeri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda "Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır." denildi. İşte askerlik yeri sorgulama ekranı...

16:35 -
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Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yeri sorgulama ekranı

MSB’den yapılan açıklamada “Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.” denildi.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

23 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

23 Eylül – 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Ekim – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Ekim – 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Kasım – 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabilecekler.

askerlik Milli Savunma Bakanlığı
Son güncelleme: 16:38 23.09.2019
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