Askerlik yerleri açıklandı mı? 99/1 askerlik celp yerleri için e Devlet detayı…

Askerlik yerleri açıklanıyor, yapılan açıklamaya göre bugün 99/1 askerlik celp yerleri e Devlet üzerinden duyurulacak. Binlerce asker adayı Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik yeri sorgulama sayfası üzerinden bilgi edinebilecek. İşte askerlik yerleri...

Askerlik yerleri için büyük gün geldi. 2019 Şubat ayı içerisinde askerlik görevini yerine getirecek olan bireyler, celp yerleri konusunda araştırmalarını hızlandırdı. MSB tarafından Şubat askerlik celp yerleri konusunda tarih verilmesinin ardından konuya yönelik araştırmalar büyük artış gösterdi. Peki, 99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri e Devlet üzerinden duyurulacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Şubat ayı içerisinde askere gidecek olan ilk grubun askerlik yerleri bugün yani 15 Ocak 2019 günü belli olacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİKTE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet üzerinden 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4. Şubat 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

A. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 15 Ocak – 01 Şubat 2019,

(2) e-Devlet üzerinden 15 Ocak – 31 Ocak 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

B. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 01 Mart – 14 Mart 2019,

(2) e-Devlet üzerinden 01 Mart – 13 Mart 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.