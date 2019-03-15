Astsubay personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine 3 bin 375 kişi alınacak!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci sona erdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik için 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak. Peki astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru şartları neler, İşte tüm ayrıntılar…

ASTSUBAY PERSONE ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), resmi sayfası üzerinden yayımladığı duyuruyla, 3040 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapacağını bildirmişti. Başvuru süreci 13 Mart 23.59 itibariyle tamamlandı. Ön başvuruları tamamlayan adaylar, 15 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sınava tabi tutulacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu yılki takviminde Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçlarına ilişkin bir bilgi yer almıyor. Bir önceki başvuru sonuçları 2 ay içerisinde açıklanmıştı, bu nedenle Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçlarının haziran ayını bulabileceği öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

5. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) {Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)} katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilecektir.

7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,

9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

11. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

14. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

16. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

18. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasına müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlariçin kefil göstermek),

20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki

değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde

belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen

diğer hususlara haiz olmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak

diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır,

24. İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.