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Aşure günü 2019’da hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman?

Aşure gününe artık çok kısa bir süre kaldı. Hicri takvimde yılbaşı olarak görülen Muharrem ayı başlangıcı ile aşure günü daha yaklaşmış oldu . Ayrıca bu ayda Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Peki Muharrem ayı ne zaman, aşure günü hangi gün?

11:21 -
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Aşure günü 2019’da hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman?

Aşure günü toplumda büyük önem taşıyor, dini anlamlarının yanında kültürel olarak da paylaşım duygusunu artıran aşure günü ne zamana denk geliyor? Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında Hicret, Aşure ve Kerbelâ gibi tüm islam alemi için önemli duyguları barındıran olaylar yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu sene yani 2019’da 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

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AŞURE GÜNÜ’NÜ ÖNEMLİ KILAN OLAYLAR

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)

Hz. Âişe’nin belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

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