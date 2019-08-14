Atalay’a kendisine bağlı sendikadan çağrı: İstifa etmeli

İşçileri memnun etmeyen yeni zamların ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın mikrofon açıkken kullandığı sözler, büyük tepki topladı. Atalay, düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle açıkladı. Bu açıklamalara en somut tepki Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel’den geldi.

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“TASVİP ETMİYORUZ”

Ergün Atalay’ın Türk-İş’i AKP’li yapmakla suçlayan Türkel, “Ergün Atalay’ın başında bulunduğu Türk-İş'in politikalarını maalesef tasvip etmiyoruz. AKP'ye bağlı bir kurumun şube müdürü gibi davranıyor” ifadelerini kullandı. Independent Türkçe’de yer alan habere göre Türkel, zam oranının yüzde 25 civarında olması gerektiğini söyledi.

“DERHAL İSTİFA ETMELİ”

Türk-İş’in tarihinde ilk kez enflasyon oranının altında bir zamla toplu iş sözleşmesi imzaladığını vurgulayan Türkel,”Türk-İş'in eli bu dönemde çok güçlüydü. Bir taraftan hayat pahalılığı, bir taraftan işsizlik almış başını giderken, diğer taraftan da hükümetin içinde bulunduğu oy kaybı, Türk-İş için bir avantaj olmalıydı. Türk-İş Başkanı, koltuğunda oturabilmek için AKP’ye diyet ödedi. Ergün Atalay ve Türk-İş yönetimi derhal istifa etmelidir. İşçilerin önünü açmalıdır” ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ SAVUNMUŞTU

Türk-İş Başkanı, yaşanan olayın ardından FOX TV’de katıldığı programda, tepki çeken sözlerini savunmuştu. Atalay, “Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan, bizim geçmişimizi bilenler tanır. Biz her zaman işçilerden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz” demişti.