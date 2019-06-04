Atanamadığı için canına kıydı iddiası! | Son dakika haberleri

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı sosyal medyadaki paylaşımında “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte!” diyerek Kevser’in fotoğrafıyla birlikte kötü haberi duyurdu.

Kevser’in Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Matematik Öğretmenliği mezunu olduğu öğrenilirken genç öğretmen adayının atanamadığı için yaşadığı sorunlar nedeniyle canına kıydığı öne sürülüyor.

Baltacı’nın paylaşımı şöyle:

“Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”