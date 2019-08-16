Ata’nın emaneti açık artırmaya çıkarıldı

Ulu önder Atatürk'ün halkına emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin 5 Eylül günü TOKİ'nin açık arttırmasıyla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ'nin Çukurambar'da bazı arazileri satışa çıkardığını bu arazilerin de AOÇ sınırları içinde olduğunu belirledi. TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Bu ihanetten vazgeçin, satışı durdurun, AOÇ arazileri müzayedelik değildir, arazileri AOÇ'ye devredin” dedi. “1983'te çıkarılan kanun ile AOÇ mülkiyetindeki bir kısım arazi Tıp Fakültesi yapılmak üzere Gazi Üniversitesi'ne devredilmişti'' diyen Candan şunları söyledi:

‘TOKİ, ARAZİLERİ İADE ETMELİ'

‘'Bu araziler TOKİ ile Gazi Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle TOKİ'ye verildi. TOKİ de bu arazilerden 37 bin metrekaresini ABD'ye Büyükelçilik binası yapılması için sattı. Kalan araziler üzerinde 2012'de Büyükşehir Belediyesi'nce imar planı değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürüldü, plan dava konusu olmuş ve iptal edilmişti. TOKİ arazileri AOÇ'ye iade edilmesi gerekirken açık arttırma ile satacağını açıkladı. Bu Atatürk'ün emanetine ihanettir. AOÇ üçüncü şahıslara peşkeş çekiliyor. İhalenin iptalini yargıya taşıyacağız ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

30 YILDA BETON OLDU

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya başlanan Atatürk Orman Çiftliği, arazisinin yarıya yakınını kaybetmiş durumda. Çiftlik, Atatürk tarafından satın alınan 20 bin dekar arazi üstünde 1925'te kuruldu. 1937'ye kadar çevre arazilerin de satın alınmasıyla 52 bin dekarlık bir alana ulaştı.

1950-1983 arasında çıkarılan kanunlarla çiftlik arazisinin Ankara şehir merkezine uzak kalan kısımları çeşitli kurumlara devredildi ya da satıldı. Yüzölçümü 30 bin dekara kadar indi. Çiftliğin en önemli toprak kayıpları 1950'lerde Demokrat Parti ve 2006'dan sonra da AKP dönemlerinde yaşandı. Çiftlikle ilgili her türlü imar planını yapma yetkisinin 2006'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi ise yeni bir tahribat sürecinin başlangıcı oldu. 2011'de çiftliğin bazı bölümlerin sit alan statüleri kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapımının temelleri atıldı. Hemen ardından ise çiftlik içindeki hayvanat bahçesi kapatılarak Ankapark'ın inşasına başlandı. Toprak kaybı son olarak da 555 bin metrekarelik bir alanının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eskiden sahibi olduğu Medipol grubunu kuran TEBA vakfına kiralanmasıyla yeniden gündeme geldi. AOÇ günümüzde toprak bütünlüğünün yüzde 40'ını kaybetmiş durumda. Özellikle tarihi çekirdek alan denilen bölge ise yapılaşmalarla yeşil alanını çoğunlukla kaybetti.