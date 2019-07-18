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Ataşehir’de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada

Ataşehir’de başlarında kask olan 4 hırsız, park halinde olan bir motosikletin kilidini kırarak yerinden hareket ettirdiler. Ardından hırsızlar motosikleti iterek olay yerinden kaçırdılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

10:10 -
Haberler Gündem
Ataşehir’de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada

Ataşehir İnönü Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde, başlarında kask olan 4 hırsız gözlerine kestirdikleri bir motosikleti çalmak üzere harekete geçtiler. Park halinde bulunan motosikletin yanına gelen hırsızlar, motosikletin kilidini yanlarında getirdikleri alet ile kesmeye çalıştılar. O sırada iki hırsız da yola bakarak gözcülük yaptılar. Hırsızlar motosikletin kilidini kırarak yerinden hareket ettirdiler ardından motosikleti iterek olay yerinden kaçırdılar.

4 hırsızın park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde başlarında kask olan 4 hırsız park halindeki motosikletin yanın geliyorlar. Motosikletin kilidini kırıp olay yerinden kaçırıyorlar.

İHA

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