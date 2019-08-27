Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere yatağındaki barakalar yıkıldı

Önceki hafta İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, birçok noktada olumsuzluklara neden oldu. Taşan dere yatakları nedeniyle birçok vatandaşın bahçesi ve evi sular altında kalmış, ciddi maddi hasar oluşmuştu. İşte bu olumsuzlukların yaşanmaması için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Kurbağalıdere'nin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında, Örnek Mahallesi’nde bulunan dere yataklarındaki barakalarda kalan vatandaşları uyardı. Uzun süren çalışmalar sonucu, dere yataklarında bulunan barakaların yıkılması için harekete geçildi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlüklerine bağlı personel ve iş makinelerinden oluşan ekipler, dere yatağında bulunan barakaların yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarına polis ekipleri de destek verirken, yıkım anları İHA tarafından havadan görüntülendi.

Ataşehir Belediyesi yetkilileri, dere yatağında çevrenin daha temiz hale getirilmesi, kötü görüntülerin önüne geçilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla, dere yataklarında ve çevrelerinde bulunan baraka ve benzeri yapıların yıkımına devam edileceğinin altını çizdi.

İHA