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Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı!

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 1 kişi gözaltına alındı.

23:17 -
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Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı!

İddiaya göre Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde bir şahıs video çekti. Havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını kamerasına kaydeden ve bu sırada başörtülü kadınlara yönelik hakaret içeren sözler sarf eden yolcunun bu videosu, sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. 42 yaşındaki B.K.’nin emniyetteki sorgulaması sürerken, hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 23:36 28.03.2019
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