Atatürk Havalimanı’nda bir devir kapanıyor

Yeşilköy’de 1933’te İstanbul-Ankara arasında yapılan ilk uçuş ile Türk sivil havacılığının temelleri atıldı. 1985 yılında yapılan değişiklikle yoluna, Atatürk Havalimanı adı altında devam etti. Bugüne kadar milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yaptı. Nice sevinçler, hüzünler, kavuşmalar, tatil gidişi keyifli anlara sahne oldu. Yeşilçam filmlerinde, günümüzdeki dizi ve filmlerde vedalaşma sahnelerinin de vazgeçilmez mekanları arasında yer aldı.

5 Nisan’dan 6 Nisan saat 02.00″ye kadar yolcularını son kez ağırlayacak olan Atatürk Havalimanı’nı, uçakları, apron ve taksi yollarını kuleden görüntülendi.

İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ SON UÇUŞ OLARAK TARİHE GEÇECEK

Son bir haftada hava trafiği açısından Atatürk Havalimanı’ndan toplam 7 bin 400 uçuş gerçekleşecek. 5 Nisan Cumartesi günü ise toplam 803 uçak, Atatürk Havalimanı’na son kez inip, kalkacak. Türk Hava Yolları’nın 6 Nisan’da 02.00’daki TK- 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu ise Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuş olarak tarihe geçecek.

KARGO UÇUŞLARI VE GENEL HAVACILIK FAALİYELERİ BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEK

Ticari uçuşların sona ermesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan sadece müstakil kargo uçuşları ve genel havacılık faaliyetleri devam edecek. Ayrıca bakım onarım hangarları, ikram tesisleri de bir müddet daha buradan hizmet verirken, Türk hava sahasını yöneten yaklaşma merkezi de bir süre daha Atatürk Havalimanı'ndan faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi de bu dönemde hizmet verecek.

Atatürk Havalimanı içinde yer alan arazi ise daha sonra ‘millet bahçesi’ olarak hizmet verecek. Terminal binaları da kongre ve fuar merkezine dönüşecek.

TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIYDI

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Atatürk Havalimanı’ndan bugüne kadar yapılan uçuşlarda milyonlarca yolcu gelip geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre Atatürk Havalimanı’nda bu yılın Ocak-Şubat sonu itibariyle toplam 69 bin 968 iniş-kalkış yapan uçak trafiği oldu. Aynı dönemde havalimanını 9 milyon 844 bin 31 yolcu kullandı. 2018 yılında ise toplam iniş-kalkış yapan uçak sayısı 464 bin 625’e ulaşırken, yine aynı dönemde 67 milyon 981 bin 446 yolcuya da hizmet verildi.

İSTANBUL HAVALİMANI TAŞINMANIN ARDINDAN TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Ayrıca 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve kısmi olarak tarifeli seferlerin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı ise 7 Nisan itibariyle tam kapasite faaliyete geçecek.

ATATÜRK HAVALİMANI’NIN TARİHÇESİ…

Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat seferleri ile uluslararası charter uçuşları için kullanıldı. İstanbul şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki havalimanı, askeri amaçlarla 1912’de Yeşilköy’de hizmete girdi. Askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından İstanbul-Ankara arasında 1933’te icra edilen ilk uçuşla “Yeşilköy Hava Meydanı” adıyla sivil uçuşlara açıldı.

1953’TE ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇILDI

Yapılan çalışmaların ardından 1 Ağustos 1953’te uluslararası uçuşlara açılan Yeşilköy Havalimanı için 1971’de uygulamaya konulan master planla her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve bunları tamamlayan bazı bölümler inşa edildi. Söz konusu plan, THY Hangar Tesisleri, kargo tesisleri, kontrol kulesi ve teknik blok, aydınlatma sistemi, elektrik dağıtım sistemi, “06/24” pistinin yeniden yapılması, akaryakıt ikmal tesisleri ile diğer bazı tesisleri kapsıyordu. Projede, halen İç Hatlar Terminali olarak hizmet veren Dış Hatlar Terminali, 29 Ekim 1983’te işletmeye açıldı.

“ATATÜRK HAVALİMANI” İSMİ 1985’TE VERİLDİ

Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle 1985’ten itibaren “Atatürk Havalimanı” adını aldı. Giderek, artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta yetersiz kalan havalimanının terminal ihtiyacını karşılamak amacıyla, yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli yeni dış hatlar terminali, 7 bin araçlık otoparkı ve ilave tesis yapımı için harekete geçildi. TAV’ın ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle gerçekleştirdiği dış hatlar terminalinin yapımı 22 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Ocak 2000’de hizmete açılan terminal, 2004 ve sonrasında yapılan ek binalar ve tesislerle genişletildi.

DÜNYANIN ÖNEMLİ HAVALİMANLARI ARASINDA

Dünyanın önemli havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı, 60 metre genişliğinde 2 bin 600 metre uzunluğunda “05/23”, 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda “17 L/35 R” ile 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda “17R/35L” olarak adlandırılan üç pistle milyonlarca uçuşa ev sahipliği yaptı.

Havalimanı, 369 bin 200 metrekare apronu, çeşitli boyutlarda 90 uçağın park edebileceği alanları, 189 bin metrekarelik terminal binası ile dış hat ve iç hat terminaliyle hizmet verdi. Yıllık 200 bin ton kapasiteli kargo terminali, hava trafik kontrol kulesi, kontrol kulesi, itfaiye birimi, sağlık ve ilk yardım üniteleri, uçak bakım hangarları, ikram hizmet binaları, işletme binaları ve emniyet binalarıyla Türk sivil havacılığında önemli bir işlev gören Atatürk Havalimanı’nda, 179 bin metre alanı ile 7 bin 76 araç kapasiteli kapalı otopark da bulunuyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA BİRÇOK ULUSLARARASI ÖDÜL

Atatürk Havalimanı bu süreçte birçok uluslararası ödül kazandı. Bunlardan 2016’da “Avrupa’da En Fazla Yeni Uzun Menzilli Güzergaha Sahip Havalimanı Ödülü”, 2015’te “Avrupa’da Hizmet Kalitesini En Fazla Geliştiren Havalimanı Ödülü”, 2014’te “Avrupa’nın En Yoğun Dördüncü Havalimanı”, 2014’te “50 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde

“Dünyanın En İyi 10. Havalimanı Ödülü”ne layık görüldü.

Atatürk Havalimanı’na verilen diğer ödüllerden bazıları şu şekilde:

Skytrax, 2010: “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı Ödülü”

Skytrax, 2009: “Güney Avrupa’nın En İyi İkinci Havalimanı Ödülü”

ACI Europe, 2013: 25 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde “Yolcu Trafiği En Çok Artan Havalimanı”

13. Dünya Güzergâh Geliştirme Forumu, Routes, 2007: “Yüksek Övgüye Değer Ödülü”

www.travelquality.com, 2003: “En İyi 2. Havalimanı”

ACEC-Amerikan Mühendislik Konseyi, 2002: “Mühendislik Akademi Ödülü” (TAV, bu ödüle layık görülen ilk Türk şirketidir.)

Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi (FAA), 2001: “Orta Doğu ve Balkanlar’ın En Güvenli Havalimanı”

DHA