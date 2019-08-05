Atatürk, Nobel ödüllü Hindistanlı şaire 41 kitap hediye etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ile ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’i, Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti. İmamoğlu, ilk olarak Hindistan heyetini ağırladı. Tebrik ziyaretleri için Hindistan heyetine teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Dünyanın iki önemli ülkesi olarak, yereldeki demokrasiyi ve yereldeki ilişkileri büyütmek her iki ülke adına önemli fırsat olabilir. Yeni dönemde dünyaya açık bir şehir olacağımızı her ortamda duyuruyoruz. Bu manada İstanbul ile olacak bağlantılarınızda sizlerden en maksimum düzeyde katkı bekliyoruz” dedi.

“TÜRK HALKININ ARMAĞANIDIR”

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da “Öncelikle bu muazzam başarınızdan dolayı sizi, ülkem ve kendim adına tebrik etmek istiyorum” dedi. Bhattacharyya, Atatürk ile ilgili ilginç bir anektod anlatarak “İstanbul ile çok uzun süredir ilişkimiz var. Hatta bizim bağımsızlığımızın ilan edilmesinden öncesine dayanan ilişkimiz var. Rabindranath Tagore isimli şairimiz, 1922’de İstanbul’u ziyaret etmişti. O dönemde Türkiye’nin babası olan Atatürk’le karşılaşmıştı. Ve Atatürk, kendisine 41 tane kitap hediye etmişti. Tagore’nin kurduğu üniversitede bu kitaplar hala sergilenmektedir. Tagore, aynı zamanda Hindistan’da Nobel ödülünü alan ilk insan. Ve bu gururla o kitaplar hala sergilenmekte. Ve kitapların önünde de ‘Türk halkının armağanıdır’ şeklinde bir plaka bulunuyor” diye konuştu. Türkiye’nin ulusal kurtuluş mücadelesine ülke olarak destek verdiklerini belirten Bhattacharyya şunları söyledi:

“Bizler, hakikaten kardeşlerimiz olarak görüyoruz Türk halkını. Mahatma Gandhi de o zamanlar Türk halkına destek vermek amacıyla bir fon toplamıştı Hindistan halkından. 180 bin pound toplamıştı ve bu Atatürk zamanında Kurtuluş Savaşı’nda hem de gerekli yerlerde kullanılmıştı. Aynı zamanda İş Bankası’nın sermayesinde de kullanılmıştı. Aslında iki ülke arasında derin bağlarımız var. Bizler, aynı zamanda 21. yüzyılda iki önemli ülkeyi temsil ediyoruz. Türkiye, son 10 yılda çok gelişti değişti ve büyüdü. Hindistan da aynı şekilde. En hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkelerden bir tanesi. Halklarımızda bir dönüşüm söz konusu. Özellikle gençlerimize baktığımızda ciddi bir sermaye biriktiriyoruz. Gençlerimiz umutlu ve geleceğe yönelik çok ciddi başarılara imza atacaklarını düşünüyorum. Bu anlamada İstanbul’la Hindistan arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye de benzer süreçlerden geçiyor. Benzer dönüşümden geçiyor ve büyüyen, hızla gelişen bir ekonomiye sahip.”

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

İmamoğlu daha sonra ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'i kabul etti. İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren ABD vatandaşları adına çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, Darnel’a başsağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu, “Başsağlığı diliyorum bütün ailelere ve Amerika’ya. Bu ve bunun gibi hiçbir saldırının olmamasını diliyorum her iki ülke adına, bütün dünya adına. Acınızı paylaşıyorum” diye konuştu. Taziye dilekleri nedeniyle İmamoğlu’na teşekkür eden Darnell ise, “İstanbul’un tarihi, kültürel ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle iş birliği konusunda elimizden geleni yapacağız” şeklinde karşılık verdi. Darnel, İBB Başkanı’na ülkesinin kadın milli takımının, üzerinde “Word Champion” yazılı formasını hediye etti. ABD kadın milli fubol takım 2019 FİFA Dünya Kupası’nda şampiyon olmuştu.