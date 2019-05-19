Atatürk Samsun’u ikinci kez ne zaman ziyaret etti? 19 Mayıs Hadi ipucu sorusu…

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ilk defa ayak bastıktan sonra, ikinci ziyaretini Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra yaptı. Bir ülkenin kaderini değiştiren hareketin sahibi olan Atatürk Hadi ipucu sorusu olarak bugün kullanıcıların karşısına çıkıyor. Siz Atatürk’ün Samsun’a ikinci ziyaretini hangi yıl yaptığını biliyor musunuz?

ATATÜRK SAMSUN’A İKİNCİ KEZ NE ZAMAN GİTTİ?

Cevap: Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ilk defa geldikten sonra, 20-24 Eylül 1924 tarihleri arasında Samsun’u ikinci defa ziyaret etmiştir.