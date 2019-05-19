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Atatürk Samsun’u ikinci kez ne zaman ziyaret etti? 19 Mayıs Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu günün anlam ve önemini belirten 19 Mayıs ile ilgili geldi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Atatürk yıllar sonra ikinci defa Samsun'u ziyaret etmiştir. Peki Samsun'a ikinci kez ne zaman ayak bastı? İşte 19 Mayıs Hadi ipucu sorusu...

18:56 -
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Atatürk Samsun’u ikinci kez ne zaman ziyaret etti? 19 Mayıs Hadi ipucu sorusu…

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ilk defa ayak bastıktan sonra, ikinci ziyaretini Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra yaptı. Bir ülkenin kaderini değiştiren hareketin sahibi olan Atatürk Hadi ipucu sorusu olarak bugün kullanıcıların karşısına çıkıyor. Siz Atatürk’ün Samsun’a ikinci ziyaretini hangi yıl yaptığını biliyor musunuz?

ATATÜRK SAMSUN’A İKİNCİ KEZ NE ZAMAN GİTTİ?

Cevap: Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ilk defa geldikten sonra, 20-24 Eylül 1924 tarihleri arasında Samsun’u ikinci defa ziyaret etmiştir.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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