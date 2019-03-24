Atatürk Time dergisine kaç kez kapak olmuştur?

Oyna Kazan oyunundan kopya geldi! Bu akşam 19.00’da yarışmacılarla buluşacak olan Oyna Kazan, Instagram hesabından günün kopyasını yayınladı: Soru şöyle yöneltildi: “19:00 yarışmasının kopyası geldi! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk acaba Time dergisine kaç kez kapak olmuştu?”

ATATÜRK TİME DERGİSİNE KAÇ KEZ KAPAK OLMUŞTUR?

CEVAP: 2 KEZ

OYNA KAZAN NEDİR?

Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Örneğin; Hadi'de toplamda 12 soru bulunuyor ve toplam ödül son soruyu doğru yanıtlayan kişiler arasında paylaştırılıyor. Fakat Oyna Kazan'da bu durum biraz daha farklılık gösteriyor. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor; Oyna Kazan'da spesifik bir soru sayısı bulunmuyor, “Kazandıran Sorular”a geçmek için geriye 10 kişinin kalması gerekiyor. 10 kişi kaldığında herkes en düşük ödülü halihazırda kazanmış oluyor. Ama büyük ödülü kazanmak için geriye bir kişinin kalması gerekiyor. O yüzden son 10 kişi kalana kadar para kazandıran sorulara geçilmiyor, bu da soru sayısının sürekli değişmesine neden oluyor.