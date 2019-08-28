Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü’nün 2’ncisi düzenleniyor

Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği topraklar olan Kocatepe ve Dumlupınar'da milli bilincin oluşması için düzenlenen Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü'nün bu yıl ikincisi yapılacak. Yürüyüş, 30 Ağustos Cuma günü sabah 07:00'de Dumlupınar Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nden başlayacak. Daha sonra saat 09:00'da 3 Tepeler Şehitliği'ne geçilecek. Yürüyüş Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Anıtı ve Atatürk Evi, Dumlupınar Kurtuluş Parkı'nden geçilerek Dumlupınar Şehitliği'nde son bulacak.

KURTULUŞ SAVAŞI MENÜSÜ DAĞITILACAK

Yürüyüş bitiminden sonra, Dumlupınar Şehitliği'nde resmi tören yapılacak ve Kurtuluş Savaşı yemek menüsünden sonra 14:30'da Zafertepeçalköy'de günün anlam ve önemine dair çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kurtuluş Savaşı menüsünde de o dönem askerlerin yediği mercimek çorbası, üzüm hoşafı, ekmek, çay ve su bulunuyor.

KOCATEPE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI

Yürüyüşün Kocatepe bölümünde, Kocatepe Anıtı ve Kitabesi, Yüzbaşı Agâh Efendi(Kurtkaya) Şehitliği, Zafer Müzesi ve Zafer (Utku) Anıtı, Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, Afyonkarahisar Hava Şehitliği, Giresunlular Alay Şehitliği, Anıtkaya Şehitliği, Şuhut Şehitliği, Şuhut Atatürk Evi/Karargâhı, Yıldırım Kemal Şehitliği yürünecek.

DUMLUPINAR YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI

Yürüyüşün Dumlupınar bölümünde de Dumlupınar Şehitliği, Dumlupınar Atatürk Karargâh Evi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar İlk Hedef Anıtı Ve Kurtuluş Parkı,Büyük Aslıhanlar(Üç Tepeler) Şehitliği,Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği, Zafertepeçalköy Şehit Sancaktar Mehmetcik Anıtı,Zafertepeçalköy Zafer Anıtı, Zafertepeçalköy Kırık Kağnı Ve Üç Komutan Anıtı, Kütahya/Tabip Yüzbaşı Hamdi Bey Anıtı, Emet-Kütahya/Cevizdere Şehitliği, Gediz-Kütahya/Gediz Abidesi, Kütahya/Şehitler Anıtı ve Parkı ziyaret edilecek.

Bilindiği üzere, Afyonkarahisar, 27 Ağustos 1922 saat 17:00'de,Kütahya 30 Ağustos 1922 saat 18:00'de, Uşak 1 Eylül 1922 saat 17:00'de düşman işgalinden kurtulmuştu.