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Atatürk’ü tanımayan Diyanet İşleri Başkanı ne kadar tanınıyor?

Hutbelerinde ısrarla Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen bu cumada da aynı tavrını sürdürdü. Kurumun internet sitesinde yer alan hutbede ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan ne de Atatürk'ten tek kelime söz edildi. Benzer tavrını 10 Kasım ve 30 Ağustos’ta da sergileyen Diyanet’in resmi sayfasının kuruluş bölümünde de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçmiyor. Peki, Atatürk’ü tanımayan Diyanet İşleri Başkanı’nı halk ne kadar tanıyor?

Sozcu.com.tr
15:16 -
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2015 yılından bu yana hiç bir hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeyen ve bu nedenle eleştirilerin hedefi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, aynı tutumu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arefesinde de devam ettirdi.

Kurumun internet sitesinde ‘Dualarımız Mehmetçiğimiz için' başlığı ile yayınlanan hutbede Barış Pınarı Harekâtı konu edildi.

Atatürk'e yer verilmeyen hutbede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan da tek kelime söz edilmedi.

Eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanı peki tanınıyor mu? Sözcü sokağa sordu…

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Son güncelleme: 15:33 25.10.2019
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