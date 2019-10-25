Atatürk’ü tanımayan Diyanet İşleri Başkanı ne kadar tanınıyor?

2015 yılından bu yana hiç bir hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeyen ve bu nedenle eleştirilerin hedefi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, aynı tutumu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arefesinde de devam ettirdi.

Kurumun internet sitesinde ‘Dualarımız Mehmetçiğimiz için' başlığı ile yayınlanan hutbede Barış Pınarı Harekâtı konu edildi.

Atatürk'e yer verilmeyen hutbede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan da tek kelime söz edilmedi.

Eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanı peki tanınıyor mu? Sözcü sokağa sordu…