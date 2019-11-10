Atatürk’ün doğum tarihi yanlış yazıldı! İnceleme başlatıldı

Bu sabah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Törene katılan vali, belediye başkanı, tugay komutanı, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilere, yakalarına takmaları için Atatürk’ün fotoğrafının olduğu kokartlar dağıtıldı.

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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITMIŞ

Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından dağıtıldığı öğrenilen ve törene katılan herkesin yakasına taktığı kokartlarda Atatürk’ün doğum tarihinin ‘1881’ yerine ‘1981’ olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Tören boyunca kimsenin fark etmediği yanlışlık, daha sonra fotoğrafları inceleyenler tarafından fark edildi. Yaşanan olay soysal medyadan tepki gördü.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen törende dağıtılan yaka kartında Atatürk’ün doğum tarihinin yanlış yazılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gaziantep’te, Cumhuriyet’in kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen çelenk koyma töreninde görevli okul müdürlüğünce hazırlatılan ve dağıtılan yaka kartında Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihinin yanlış yazıldığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu hata ile ilgili matbaa yetkililerinin yapılan hatanın kendilerinden kaynaklandığı yönündeki açıklamalarına rağmen müdürlüğümüzce, konunun tüm yönleri ile araştırılması adına inceleme başlatılmıştır.” (DHA/AA)