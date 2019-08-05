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Atatürk’ün evinin benzerini yapıp taksi durağına çevirdi

Daha önce Rize’yi ‘kutsal topraklar’ ilan eden Boyabat’ın AKP’li Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın yaptığı son hamle tepki çekti. Vatandaşlar, “Çakıcı’nın, Atatürk ve bayrağımızla alıp veremediği ne” diye sordu...

06:20 -
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Atatürk’ün evinin benzerini yapıp taksi durağına çevirdi

Sinop'un Boyabat İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın son icraatı ‘pes' dedirtti. Çakıcı, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin replikasını yaptırıp taksi durağı olarak hizmete açtı. Yerel gazete Halksesi'nden Mete Çağdaş'ın haberine göre, vatandaşlar saygısızlığa tepki gösterdi.

Şefik Çakıcı

Vatandaşlar, “Başkanın, milli maneviyatımıza yönelik eylemi ilk değil. Belediye Başkanlığı binasında da Türk Bayrağı direkte değil, balkonda gelişi güzel tutturulmuş bir vaziyette duruyor. Bayrağımız ve Ata'mızla alıp veremediği nedir” dedi. Başkan Çakıcı, 2015'te yaptığı bir şenlik konuşmasında da “Rize'den çok güzel misafirlerimiz var. Biliyorsunuz Rize kutsal topraklar, ümmetin liderinin memleketi Rize” demişti.

Son güncelleme: android-time 06:26 05.08.2019
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