Atatürk’ün evinin benzerini yapıp taksi durağına çevirdi

Sinop'un Boyabat İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın son icraatı ‘pes' dedirtti. Çakıcı, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin replikasını yaptırıp taksi durağı olarak hizmete açtı. Yerel gazete Halksesi'nden Mete Çağdaş'ın haberine göre, vatandaşlar saygısızlığa tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Başkanın, milli maneviyatımıza yönelik eylemi ilk değil. Belediye Başkanlığı binasında da Türk Bayrağı direkte değil, balkonda gelişi güzel tutturulmuş bir vaziyette duruyor. Bayrağımız ve Ata'mızla alıp veremediği nedir” dedi. Başkan Çakıcı, 2015'te yaptığı bir şenlik konuşmasında da “Rize'den çok güzel misafirlerimiz var. Biliyorsunuz Rize kutsal topraklar, ümmetin liderinin memleketi Rize” demişti.