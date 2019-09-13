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Atatürk’ün nutku ve vasiyeti yeniden TDK sitesinde

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi internet sitesinin anasayfadaki Atatürk'ün vasiyeti ve Nutuk Veritabanı gibi bölümler kaldırılmış, Sözcü konuyu gündeme getirmişti. Sözcü'nün haberi sonrası TDK, sitede günceleme yaparak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini ve Nutuk Veritabanı yeniden sitesine ekledi.

Mehmet ANDAÇ
12:53 -
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Atatürk’ün nutku ve vasiyeti yeniden TDK sitesinde

Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde yaklaşık 2 ay önce yapılan güncelleme sonrasında kurumun resmi internet sitesinde bulunan “Atatürk'ün Vasiyeti, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe, Nutuk Veri Tabanı ve Kaşgarlı Mahmud” bölümleri kaldırılmıştı. Sözcü'nün konuyu gündeme getirmesinin ardından yetkilileri harekete geçti. Bahsi geçen bölümlerin bugün tekrar kurumun sitesine konuldu.

TDK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çıkan haber sonrasında bir açıklama yapan TDK, kurumun genel ağ sayfasının (tdk.gov.tr) yenilendiği ve sözlük veri tabanlarının sozluk.gov.tr'ye taşındığı belirtilmişti. Açıklamada, “Yeni sayfaya geçiş sırasında uyumlu hâle getirmek ve geliştirmek için geçici bir süreliğine kaldırıldığı ve yalnızca sözlüklerimiz ve bahsi geçen içerikler değil diğer bazı uygulamalar da geçici olarak kaldırılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

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Son güncelleme: android-time 12:57 13.09.2019
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