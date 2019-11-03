. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİsmail ŞAHİN / Sozcu.com.tr Ardahan&#8217;ın Damal ilçesinde bir doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk siluetinin bulunduğu arazi &#8220;Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı&#8221; olarak tescillendi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 23 Ekim 2019 günü aldığı kararla Ardahan’ın Damal ilçesindeki bir araziyi Atatürk Silüeti Doğal Sit Alanı olarak belirledi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAtatürk silüeti, 1954&#8217;te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tErdoğan Kumru&#8217;nun 1975&#8217;de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye&#8217;de duyuldu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSilüet, Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebiliyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAtatürk silüetinin oluşumu, 1995&#8217;ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen &#8220;Atatürk&#8217;ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri&#8221; ile kutlanıyor.. \t\t\t\t. \t\t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ataturkun-silueti-koruma-altina-alindi-5427585","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ataturkun-silueti-koruma-altina-alindi-5427585","pageType":"galeri","pageIdentifier":5427585,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5427585,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ataturkun-silueti-koruma-altina-alindi-5427585/?_szc_galeri=1","headline":"Atatu00fcrk&#8217;u00fcn silu00fceti koruma altu0131na alu0131ndu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/03/iecrop/damal_16_9_1572762324.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1572762520,"datePublished":1572762520,"dateModified":1572762678,"info":"{"seo_news":"false"}"});