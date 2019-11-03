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GALERİ Atatürk'ün silüeti koruma altına alındı 3 Kasım 2019 09:28
1 İsmail ŞAHİN / Sozcu.com.tr Ardahan'ın Damal ilçesinde bir doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk siluetinin bulunduğu arazi "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.
2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 23 Ekim 2019 günü aldığı kararla Ardahan’ın Damal ilçesindeki bir araziyi Atatürk Silüeti Doğal Sit Alanı olarak belirledi.
3 Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.
4 Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.
5 Silüet, Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebiliyor.
6 Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.
Son güncelleme 09:31 | 3 Kasım 2019
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