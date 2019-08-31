Ateşlenen çocuğa müşahede odasında ‘müdahale edilmedi’ iddiası!

Olay, dün akşam saatlerinde, 150 yataklı Suruç Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva Tekçe’yi hastaneye götürdü. Burada doktor muayenesinin ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle müşahede odasına sevk edildi.

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“KİMSE YOK MU SERVİSTE?”

İddiaya göre, Tekçe’nin anne ve babası çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi. Sağlık çalışanı uzun süre gelmeyince anne, çocuğunun ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu orada bulduğu pamuklara dökerek yüksek ateşi olan çocuğunun ateşini düşürmeye çalıştı. O anlar ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ailenin, ‘kimse yok mu serviste?’ diyerek sık sık seslendiği görüldü. Ailenin tüm çabalarına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine anne çocuğu kucağında evine döndü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Yaşananların ardından Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili görüntüleri inceleyip, gerekli soruşturmanın başlatılacağını kaydetti.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan hastaneye yüksek ateş şikayetiyle başvuran çocuğa müdahale edilmediği iddialarına ilişkin, olayın gerçek dışı ve kurgu olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLER KASITLI VE KURGU

Olayda ismi geçen 3 yaşındaki çocuğun, 30 Ağustos günü 23.46’da Suruç Devlet Hastanesi acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu aktaran Eşiyok, “23.51’de muayene olarak ishal tanısı ile gerekli ilaçlar reçete edilmiştir. Hastanın işlem formunda vitalleri stabil, ateşi normal olarak ölçülmüştür. Hastayı muayene eden hekim tarafından herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamıştır. Acil serviste gerekli tüm alanlarda yeterli sağlık personeli görevlendirilmiştir ancak belirtilen saatte aile içi kavga nedeniyle acil servise birkaç yaralının aynı anda girişi olmuş ve personeller acil vakaya yönlendirilmiştir. Hastanemizde 15’er yataklı 2 oda, 4 yataklı 1 oda ve 34 yataklı 1 oda olmak üzere 3 adet müşahede odası bulunmaktadır. Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına, kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir. Görüntüler kasıtlı ve kurgulanarak çekilmiştir” ifadelerini kullandı. (DHA/AA)