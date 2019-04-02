Muharrem İnce Twitter üzerinden yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. İnce şunları kaydetti:

“Türkiye'nin bu tür hokkabazlıklara, kavgaya değil sağduyuya, saygıya, aklıselim olmaya ihtiyacı var. Bunu ertelemenin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. “Atı alan Üsküdar'ı geçti” Sayın Erdoğan!

Her sandıkta seçime giren partilerin temsilcileri bulunmaktadır. Sandık sonuçlarına imza atmaktadır. Kendilerine bir nüsha verilmektedir. Bu tutanaklar bizde bulunduğu gibi partinizde de bulunmaktadır. Bunları toplandığınızda zaten sonuç bellidir.

Farkında değilseniz farkında olmanızda yarar var, yaptığınız, bir seçim itirazı olmaktan, hak aramaktan uzaklaşmaya başlamaktadır.

Eğer bunları yaparak kaybettiğiniz seçimi kazanmak ise amacınız bunu unutunuz. CHP adayı olarak Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmıştır ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Kaydırma var, geçersiz oy var diyerek, İstanbul sokaklarına afişler astırarak yapmakta olduğunuz İstanbul seçmeninin iradesine saygısızlıktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Seçimi kazandıysanız niye itiraz ediyorsunuz? İtiraz ediyorsanız niye kazanmış gibi afiş asıyorsunuz?

Sayın Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra şahsınızı arayıp tebrik ettim. Benim yaptığım şahsınızdan öte size oy veren seçmenlerin iradesine saygı duymamın bir gereğiydi. Siz de şimdi İstanbul seçmeninin iradesine saygı duyun.”