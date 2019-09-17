‘Atla ulan’ sözüne İstinaf’tan beraat: İntihara teşvik etmiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 8 Mart 2016 tarihinde Erol Çetin isimli vatandaş köprü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay yerine gelen polisler görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye ikna etmek üzereyken, araçlarıyla köprüden geçen Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30)isimli iki kadın Erol Çetin'e “Atla ulan” diyerek tepki göstermişlerdi. Bunun üzerine Çetin “Atla he” diyerek kendisini boşluğa bırakmış ve yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından iki kadın hakkında ‘intihara yönlendirme' suçundan dava açılmıştı.

YEREL MAHKEMEDEN ‘3 YIL 4 AY' HAPİS

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal geçtiğimiz yıl ekim ayında ‘intihara yönlendirme' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF ‘BERAAT' KARARI VERDİ

Yerel mahkemenin kararının ardından Erol Çetin'in ailesinin avukatı Halil İbrahim Üresin karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurdu. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükmünü kaldırarak iki kadının beraatlerine karar verdi.

İSTİNAF ‘O SÖZLER İNTİHARA TEŞVİK ETMİYOR' DEDİ

Ceza Dairesi kararında, köprü üzerinde seyir halindeki sanıkların uzaktan söyledikleri “Atla ulan” şeklindeki sözlerinin Erol Çetin'de oluşan intihar iradesini etkileyip, kuvvetlendirecek nitelikte olmadığını belirterek, “Bu suretle özel kasıtla işlenen ‘intihara yönlendirme' suçunun unsurlarını oluşmadığından, sanıkların atılı suçtan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı görülmekte” ifadelerine yer verildi.

Ailenin avukatı Halil İbrahim Üresin, İstinaf Mahkemesinin beraat kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a gönderdiklerini kaydetti.