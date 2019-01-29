Atlar dehşeti ortaya çıkardı: Genç kadın işkenceyle öldürülmüş

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Usta Hasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at çiftliği yan tarafında seyisler, bir tarafı toprağın yüzeyinde kadın cesedi gördü. Seyisler hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler toprağa tamamen kazdıklarında bir kadının elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı çalışmada cesedin Suriye uyruklu İbite Sem El K.’ya (30) ait olduğunu belirledi. Jandarma cinayeti aydınlatmak için çalışmalarına devam ederken, katil zanlısı olarak kadının ağabeyi H.E.K.’yi arıyor.

Bu arada cenazenin yeni olmadığı, birkaç haftalık olduğu, etrafta otlanan atların toprağı açıp kadının bir bölümünün yüzeye çıkmasını sağladığı düşünülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA