AUDİ Cup heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Bayern Münih hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Bayern Münih maçı AUDİ Cup Avrupa’nın önemli takımları Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek. Tribünlerin tıklım tıklım dolmasının beklendiği maçta Fenerbahçe ilk ciddi sınavını verecek. Peki, Bayern Munih Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Pavard, Alaba, Goretzka, Tolisso, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriç