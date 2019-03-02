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Av tüfeğiyle oynarken yaşlı adamı ensesinden vurdu

Kütahya'da çay ocağı işleten Rıdvan N. (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken kazayla tetiğe dokununca, silahtan çıkan saçmaların ensesine isabet ettiği Hakkı G.(74) ağır yaralandı. Şüpheli Rıdvan N. polis tarafından gözaltına alındı.

22:38 -
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Paşamsultan Mahallesi, Samanpazarı caddesindeki Sarraf Çarşısı'nda çay ocağını işleten Rıdvan N., işyerinin önünde otururken oynadığı namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı G.'in ensesine isabet etti.

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Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hakkı G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Rıdvan N. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Rıdvan N, işyerinin önünde tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş aldığını öne sürürken, ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:51 02.03.2019
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