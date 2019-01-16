Avanak Avni heykelini çalmıştı, 10 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Karikatürist Oğuz Aral’ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykelini Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalan Gökmen T. hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklanan Gökmen T., ifadesinde heykelin kendisine gülümsediğini, içinden bir sesin ‘Al bunu evine götür' dediğini, bunun üzerine heykeli alıp evine götürdüğünü söylemişti.

Karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykelini Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden geçen Aralık ayında çaldığı belirlenen Gökmen T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 13 Aralık 2018 tarihinde Kadıköy Belediyesi Kültür Evi'ne ait olan Avanak Avni heykeli Gökmen T. (31) tarafından bileklerinden kesilerek çalındı. Şüphelinin evine götürdüğü heykel, günler sonra polisler tarafından Şişli Kuştepe Mahallesindeki ikametinde ele geçirildi. Aynı gün yakalanan Gökmen T., 29 Aralık'ta tutuklandı.

HEYKELİN KENDİSİNE GÜLÜMSEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılık ifadesinde heykeli hoşuna gittiği için para kazanmak amacıyla çaldığını söyleyen Gökmen T., mahkeme sorgusunda ise, Avanak Avni heykelini gördüğünde, heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını anlattı. İçinden bir sesin “Al bunu evine götür” dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü söyledi.

Savcılık, Gökmen T.’nin “Nitelikli hırsızlık” suçunu işlediği gerekçesiyle 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.